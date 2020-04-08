Еще одно ростовское предприятие перепрофилировали на производство масок

Крупнейший на юге страны производитель мужской одежды стал изготовлять и маски. Сейчас предприятие выпускает 10 тысяч изделий в сутки, к пятнице объем производства увеличится до 12 тысяч штук.
«Сейчас региональный Минпром ведет работу со швейными предприятиями и ателье для возможной переналадки оборудования. Это позволяет заниматься производством многоразовых масок», — уточнили в правительстве.
Отмечается, что сейчас подобные предприятия работают на максимальной мощности. Ранее появилась информация, что изготовлением масок в Ростовской области будут заниматься 106 предприятий.