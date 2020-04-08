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Еще одно ростовское предприятие перепрофилировали на производство масок

8 апреля 2020, 11:44
Фото: pexels.com
В Ростове-на-Дону занимающееся пошивом одежды предприятие начало изготовлять лицевые маски, сообщили в правительстве региона.

Крупнейший на юге страны производитель мужской одежды стал изготовлять и маски. Сейчас предприятие выпускает 10 тысяч изделий в сутки, к пятнице объем производства увеличится до 12 тысяч штук.

«Сейчас региональный Минпром ведет работу со швейными предприятиями и ателье для возможной переналадки оборудования. Это позволяет заниматься производством многоразовых масок», — уточнили в правительстве.

Отмечается, что сейчас подобные предприятия работают на максимальной мощности. Ранее появилась информация, что изготовлением масок в Ростовской области будут заниматься 106 предприятий.

Всего в регионе зарегистрирован 21 случай заболевания коронавирусом.

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