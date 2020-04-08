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Минобрнауки: плату за общежитие надо отменить на время эпидемии коронавируса COVID-19

8 апреля 2020, 13:04
Фото: pxhere.com
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации рекомендовало ректорам отечественных высших учебных заведений не требовать со студентов плату за общежитие в условиях эпидемии китайской коронавирусной инфекции.

В Минобрнауки поступило множество жалоб от студентов. Об этом информирует газета «Известия».

Письма от Министерства образования получили руководители многих российских ВУЗов. Из-за эпидемии большое число студентов разъехалось по домам. Однако им приходится вносить плату за наем и коммунальные услуги.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков считает, что в сложившейся ситуации целесообразно уменьшить плату за наем и коммунальные услуги для студентов. Так можно перенести уже оплаченный период проживания в общежитии на последующий.

Отметим, что на данный момент в РФ общежития покинули 495 000 студентов, остались в них только 312 000 учащихся.

В понедельника, шестого апреля, отечественные ВУЗы возобновили свои занятия, но процесс обучения проходит удаленно через интернет. Большому числу высших учебных заведений удалось организовать процесс дистанционной учебы на очень высоком уровне.

#Новости#Общество
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