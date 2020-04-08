На Пушкинской в Ростове рабочие разобрали лавки, чтобы на них никто не сидел

На кадрах видно, что двое мужчин инструментом отдирают деревянные плашки от металлического основания лавки. Жители Ростова сразу предположили, что делается это для того, чтобы на скамьях не сидели. «На Пушкинской сломали нормальные лавки, чтобы там не сидели, пока введена самоизоляция», — говорится в комментарии к посту.
Ситуация вызвала волну негатива со стороны ростовчан. «Давайте везде ломайте, потом из бюджета снова запросы денежные будут», — написал один из пользователей. «Да, и все это за наши деньги. Лучше бы маски бесплатно выдавали, дешевле бы вышло», — поддержал другой.
Не все поверили в то, что лавки разобрали, чтобы на них не сидели. «Вы уверены, что из-за этого сломали? Вам лично в администрации сказали? Может ремонт идет», — прокомментировал один из горожан.