На Пушкинской в Ростове рабочие разобрали лавки, чтобы на них никто не сидел

На кадрах видно, что двое мужчин инструментом отдирают деревянные плашки от металлического основания лавки. Жители Ростова сразу предположили, что делается это для того, чтобы на скамьях не сидели. «На Пушкинской сломали нормальные лавки, чтобы там не сидели, пока введена самоизоляция», — говорится в комментарии к посту.