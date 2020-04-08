rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Подрядчик украл 7 млн руб при строительстве спорткомплекса в Ростове

8 апреля 2020, 03:50
Фото: https://pixabay.com
В Ростове-на-Дону завели уголовное дело в отношении директора компании «ЮгТранс», который украл деньги при строительстве спортивного объекта, сообщили в региональной прокуратуре.

Компания «ЮгТранс» заключила контракт с «Управлением капитального строительства города Ростова-на-Дону» и должна была построить комплекс для занятий велоспортом. Деньги на проведение работ выделили из бюджета.

«Подрядчик предоставил отчет, что ему должны заплатить 28,8 миллиона рублей. Однако оказалось, что часть работ на 6,9 миллиона рублей выполнена не была», — сказано в сообщении.

Компания не построила трибуны на 300 мест, здания раздевалок, душевых, туалетов. При это были подписаны все документы и организация получила деньги.

«В отношении директора компании завели уголовное дело. В данный момент компания продолжает работы на объекте», — сказано в сообщении.

Материалы по теме
Киберпреступники украли у граждан и бизнесменов Ростовской области 500 млн рубГлава ростовской компании украл 3 млн руб при ремонте зданий в Крыму
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новое мобилизационное задание получила Ростовская область в октябре
Сегодня, 16:49
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00