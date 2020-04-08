Подрядчик украл 7 млн руб при строительстве спорткомплекса в Ростове

Компания «ЮгТранс» заключила контракт с «Управлением капитального строительства города Ростова-на-Дону» и должна была построить комплекс для занятий велоспортом. Деньги на проведение работ выделили из бюджета.
«Подрядчик предоставил отчет, что ему должны заплатить 28,8 миллиона рублей. Однако оказалось, что часть работ на 6,9 миллиона рублей выполнена не была», — сказано в сообщении.
Компания не построила трибуны на 300 мест, здания раздевалок, душевых, туалетов. При это были подписаны все документы и организация получила деньги.
«В отношении директора компании завели уголовное дело. В данный момент компания продолжает работы на объекте», — сказано в сообщении.