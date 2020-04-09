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Банк «Центр-инвест» с 8 апреля отменил комиссию за выпуск виртуальных карт

9 апреля 2020, 08:36
Фото: pixabay.com
Такие карты являются удобным и современным способом оплаты покупок в Сети. Они выпускаются только в электронном виде. Этот способ для онлайн-покупок гораздо безопаснее, поскольку реквизиты основной карты нигде не используются.

Оформить выпуск виртуальной карты можно через Интернет-банк. При этом есть возможность выбора доступного лимита, количества использований, периода действия (до 6 месяцев).

Оформление виртуальной карты будет удобным решением и для тех, у кого во время самоизоляции закончится срок действия основной карты.

Ведь таким образом можно минимизировать посещение отделений банка.Виртуальная карта «Мир» может использоваться в том числе и для оплаты в обычных магазинах. Для этого необходимо будет использовать возможности приложений MirPay или SamsungPay.Более подробную информацию о картах банка можно узнать на сайте centrinvest.ru.

#Новости#Пресс-релизы#Экономика
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