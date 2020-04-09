Банк «Центр-инвест» с 8 апреля отменил комиссию за выпуск виртуальных карт

Ведь таким образом можно минимизировать посещение отделений банка.Виртуальная карта «Мир» может использоваться в том числе и для оплаты в обычных магазинах. Для этого необходимо будет использовать возможности приложений MirPay или SamsungPay.Более подробную информацию о картах банка можно узнать на сайте centrinvest.ru.