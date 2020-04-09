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Число заболевших пневмонией снизилось в Ростовской области

9 апреля 2020, 10:37
Фото: pexels.com
В Ростовской области с начала текущего года количество заболевших пневмонией снизилось по сравнению с таким же периодом 2019 года почти на 3%, сообщили в региональном Минздраве.

За первые три месяца 2019 года зарегистрировали 5639 случаев заболевания. В этом году показатель составил 5480 пациентов.

Если рассматривать по месяцам, то в январе текущего года заболели 1709 человек, в январе 2019 года — 1796 человек. В феврале 2020 было 1874 заболевших, в 2019 году — 2020 пациентов.

В марте 2020 года заболели 1897 человек, 2019 года — 1823 человека. В данный момент в регионе зарегистрировано 24 случая заболевания коронавирусом.

«В данный момент в Ростовской области всплеска заболевания пневмонией нет», — заявила глава Минздрава региона Татьяна Быковская.

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