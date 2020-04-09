Число заболевших пневмонией снизилось в Ростовской области

За первые три месяца 2019 года зарегистрировали 5639 случаев заболевания. В этом году показатель составил 5480 пациентов.
Если рассматривать по месяцам, то в январе текущего года заболели 1709 человек, в январе 2019 года — 1796 человек. В феврале 2020 было 1874 заболевших, в 2019 году — 2020 пациентов.
В марте 2020 года заболели 1897 человек, 2019 года — 1823 человека. В данный момент в регионе зарегистрировано 24 случая заболевания коронавирусом.
«В данный момент в Ростовской области всплеска заболевания пневмонией нет», — заявила глава Минздрава региона Татьяна Быковская.