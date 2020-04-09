Глава Минздрава Ростовской области прокомментировала заражение Льва Лещенко

СМИ писали, что Лещенко проходил лечение от коронавируса в инфекционной больнице в Коммунарке в Москве. По данным журналистов, артиста удалось вылечить, очередные тесты показали два отрицательных результата.
Лещенко заявлял, что не знает, был ли у него на самом деле корронавирус или нет. Он добавил, что сейчас точно не болен.
У Быковской спросили, есть ли вероятность ошибки-тест системы. Она ответила, что тесты практически никогда не дают ошибочного результата.
Льва Лещенко доставили в медцентр вместе с супругой Ириной, где они находились вместе. «От иммунной системы зависит риск заражения одного человека от другого. У нас в области есть случаи, когда члены семьи не заражались от родственника», — заявила министр.