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Глава Минздрава Ростовской области прокомментировала заражение Льва Лещенко

9 апреля 2020, 11:13
Фото: Okras/CC BY-SA 4.0 / wikimedia.org
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская прокомментировала заболевание коронавирусом певца Льва Лещенко, прозвучало на брифинге.

СМИ писали, что Лещенко проходил лечение от коронавируса в инфекционной больнице в Коммунарке в Москве. По данным журналистов, артиста удалось вылечить, очередные тесты показали два отрицательных результата.

Лещенко заявлял, что не знает, был ли у него на самом деле корронавирус или нет. Он добавил, что сейчас точно не болен.

У Быковской спросили, есть ли вероятность ошибки-тест системы. Она ответила, что тесты практически никогда не дают ошибочного результата.

Льва Лещенко доставили в медцентр вместе с супругой Ириной, где они находились вместе. «От иммунной системы зависит риск заражения одного человека от другого. У нас в области есть случаи, когда члены семьи не заражались от родственника», — заявила министр.

На данный момент в Ростовской области зарегистрированы 24 случая заболевания коронавирусом.

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