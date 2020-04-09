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Названы причины запрета одиночных прогулок в Ростовской области

9 апреля 2020, 12:18
Фото: RostovGazeta
Глава Минздрава Ростовской области Татьяна Быковская назвала причины, по которым запрещены одиночные прогулки, прозвучало во время брифинга.

По словам министра, нет понимания, на каких поверхностях находится вирус и к чему люди будут прикасаться во время прогулки. Специалисты на постоянной основе проводят обработки в парках, скверах, но сейчас сложно понять, где вирус чувствует себя лучше.

Быковская заявила, что существует риск заражения даже при прикосновении к какому-либо предмету. Из-за этого действует режим самоизоляции, разрешающий выходить из дома только в некоторых случаях.

В данный момент в регионе официально зарегистрировано 24 случая заболевания коронавирусом. Врачам удалось вылечить двух человек.

Также появилась информация, что врачи в Ростовской области избежали заражения коронавирусом.

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