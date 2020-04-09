Названы причины запрета одиночных прогулок в Ростовской области

По словам министра, нет понимания, на каких поверхностях находится вирус и к чему люди будут прикасаться во время прогулки. Специалисты на постоянной основе проводят обработки в парках, скверах, но сейчас сложно понять, где вирус чувствует себя лучше.
Быковская заявила, что существует риск заражения даже при прикосновении к какому-либо предмету. Из-за этого действует режим самоизоляции, разрешающий выходить из дома только в некоторых случаях.
В данный момент в регионе официально зарегистрировано 24 случая заболевания коронавирусом. Врачам удалось вылечить двух человек.
Также появилась информация, что врачи в Ростовской области избежали заражения коронавирусом.