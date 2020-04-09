Правительство работает над инициативой «Единой России» о продлении кредитных каникул

Михаил Мишустин отметил, что ЕР – самая большая фракция в Государственной Думе. Партия старается быть локомотивом, задающим ход социально-экономическому развитию страны. Единороссы не боятся брать на себя ответственность как в кризисных ситуациях, так и в спокойные периоды.
Также премьер-министр сообщил, что фракция ЕР направила правительству список мер по преодолению коронавирусного кризиса и помощи россиянам. «Мы их поддерживаем и уже взяли в работу. Я думаю, что буквально днями мы примем соответствующие решения», цитирует премьера «Курс дела».
По мнению Мишустина, самая большая партия страны и правительство стремятся к одной цели – сделать все, чтобы льготами смогли воспользоваться как можно больше граждан. В «Единой России» считают, что нужно постараться оказать максимальную помощь всем гражданам, оказавшимся в сложной ситуации из-за пандемии.
До встречи секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак озвучивал предложение партии о поднятии ипотечного порога, при котором россиянам будут доступны так называемые «кредитные каникулы».
Принимавший участие во встрече руководитель «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов сообщил о главном направлении работы по преодолению последствий пандемии - финансовая помощь регионам.
«В нынешних условиях каждому региону нужен отдельный план федеральной поддержки», – подчеркнул Неверов.
Отмечается, что «Единая Россия» предлагает ужесточить регулирование цен на продукты питания во время чрезвычайных ситуаций. В партии считают, что на каждом этапе перепродажи продуктов наценка не должна превышать 10%. По данным аналитиков обычно повышение цены инициируют не производители, а посредники. Премьер в свою очередь поддержал данное предложение.
Наконец, члены фракции ЕР направили в адрес правительства предложение о поддержке социально направленных некоммерческих организаций. Депутаты считают, что НКО такого типа должны быть освобождены от налогов, кроме НДС. Также им необходимо предоставить отсрочки по кредитам.
"Депутаты-единороссы активно вовлечены в работу, направленную на социальную поддержку отдельных категорий граждан в регионе", - рассказал заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области, председатель Комитета по строительству, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Александр Скрябин.
«Возможность увеличения максимального порога по ипотеке, при котором граждане смогут воспользоваться «кредитными каникулами», является своевременной и актуальной мерой по поддержке населения. В условиях противодействия пандемии коронавируса эта мера может помочь большому количеству населения Ростовской области в этом сложном положении.
Важно отметить, что средняя сумма ипотечного кредитования по Ростовской области составляет порядка 2 млн рублей.
Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, действительно, было бы логично в нашем регионе повысить максимальный размер ипотечных обязательств, по которым возможно получение «ипотечных каникул». Кроме того, важно, чтобы такая категория граждан, как обманутые дольщики, могла тоже уйти на «кредитные каникулы», - заявил Скрябин.
Ранее на официальной сайте «Единой России» er.ru написали, что президент озвучил очередные меры, направленные на поддержку россиян и экономики страны. В частности, он предложил изучить возможность продления каникул по ипотеке и потребительским кредитам.