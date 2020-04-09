Правительство работает над инициативой «Единой России» о продлении кредитных каникул

По мнению Мишустина, самая большая партия страны и правительство стремятся к одной цели – сделать все, чтобы льготами смогли воспользоваться как можно больше граждан. В «Единой России» считают, что нужно постараться оказать максимальную помощь всем гражданам, оказавшимся в сложной ситуации из-за пандемии.