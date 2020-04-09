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Сбербанк отправил волонтерам Ростовской области 9 тысяч медицинских масок

9 апреля 2020, 14:28
Фото: ПАО Сбербанк
Сбербанк присоединился к акции #МЫВМЕСТЕ, организованной для поддержки соотечественников в период пандемии COVID-19.

В рамках взаимопомощи компания закупила для волонтерского штаба Ростовской области девять тысяч одноразовых медицинских масок. А всего Сбербанк передал регионам России порядка 700 тысяч защитных масок.

Чтобы вступить в ряды добровольцев нужно зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф и пройти курс обучения по технике безопасности при оказании помощи гражданам, которые находятся в изоляции. После инструктажа желающие смогут присоединиться к работе волонтеров, которые занимаются доставкой продовольствия, медикаментов и другой помощью людям, которые в этом нуждаются.

Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов отметил, что волонтерские группы занимаются очень важной работой, поэтому они должны быть обеспечены всеми необходимыми средствами защиты. Особенно это касается дефицитных медизделий, поэтому Сбербанк решил поддержать добровольцев, рассказал Салимов.

#Новости#Пресс-релизы#Общество
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