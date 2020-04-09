Сбербанк отправил волонтерам Ростовской области 9 тысяч медицинских масок

Чтобы вступить в ряды добровольцев нужно зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф и пройти курс обучения по технике безопасности при оказании помощи гражданам, которые находятся в изоляции. После инструктажа желающие смогут присоединиться к работе волонтеров, которые занимаются доставкой продовольствия, медикаментов и другой помощью людям, которые в этом нуждаются.