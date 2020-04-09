Сбербанк восстановит обычный режим работы своих отделений с 9 апреля

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин подчеркнул, что в нынешней ситуации банк стремится обеспечить шаговую доступность отделений для клиентов. В связи с этим компания переводит до 100% отделений на штатный режим работы, с сохранением возможности индивидуального изменения графика, в зависимости от эпидемиологической обстановки. Обслуживание корпоративных клиентов, услуги банкоматов и терминалов также будут доступны в прежнем режиме.