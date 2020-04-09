Сбербанк восстановит обычный режим работы своих отделений с 9 апреля

Представители Сбербанка сообщили, что отделения банка начнут работать в штатном режиме начиная с четверга, 9 апреля. В компании отметили, что постоянно отслеживают ситуацию в стране и обеспечивают работу того количества отделений, которое необходимо для предоставления финансовых услуг всем клиентам банка.
Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин подчеркнул, что в нынешней ситуации банк стремится обеспечить шаговую доступность отделений для клиентов. В связи с этим компания переводит до 100% отделений на штатный режим работы, с сохранением возможности индивидуального изменения графика, в зависимости от эпидемиологической обстановки. Обслуживание корпоративных клиентов, услуги банкоматов и терминалов также будут доступны в прежнем режиме.
Актуальный режим работы каждого отделения можно узнать не выходя из дома на сайте Сбербанка (раздел «Отделения и банкоматы»), по телефонам 900 или 8 (800) 555-55-50 (для звонков по России).
Поскольку ситуация с пандемией на территории России все еще не прошла, в Сбербанке настоятельно рекомендовали клиентам пользоваться онлайн-сервисами банка и не прибегать к наличным расчетам без крайней на то необходимости.