Спасатели продезинфицируют все крупные города Ростовской области

Спасатели подключились к дезинфекции общественных пространств 3 апреля, задействовав все имеющиеся подразделения и специальную технику. Изначально работали в 25-ти муниципалитетах, но после приняли решение об обработке всех крупных городов.
Сначала обработали Шахты, на это ушло два дня, с 9 апреля силы ведомства переместились в Новочеркасск, где работает 15 спецавтомобилей и машины для подвозки воды. После Новочеркасска силы ДПЧС направятся в Новошахтинск, где будут работать в субботу и воскресенье, потом в Таганрог и далее по другим крупным городам области.
Только за 8 апреля спасатели провели дезинфекцию 2870 объектов, среди которых остановки, магазины и прочие места скопления людей. Обработку проводят хлорсодержащими препаратами, не опасными для здоровья человека.