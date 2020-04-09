Спасатели продезинфицируют все крупные города Ростовской области

Сначала обработали Шахты, на это ушло два дня, с 9 апреля силы ведомства переместились в Новочеркасск, где работает 15 спецавтомобилей и машины для подвозки воды. После Новочеркасска силы ДПЧС направятся в Новошахтинск, где будут работать в субботу и воскресенье, потом в Таганрог и далее по другим крупным городам области.