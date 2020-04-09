США вышли на второе место по жертвам коронавируса

Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, ранее второе место по смертности от коронавируса занимала Испания, количество зараженных в стране достигло ста сорока восьми тысяч двухсот двадцати. При этом, зарегистрировано примерно пятнадцать тысяч летальных исходов, вылечились сорок восемь тысяч сто двадцать один человек.