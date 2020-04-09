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США вышли на второе место по жертвам коронавируса

9 апреля 2020, 15:35
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В США количество умерших в результате заражения новым коронавирусом составило примерно пятнадцать тысяч человек. Это число — второй показатель в мире, о чем свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, ранее второе место по смертности от коронавируса занимала Испания, количество зараженных в стране достигло ста сорока восьми тысяч двухсот двадцати. При этом, зарегистрировано примерно пятнадцать тысяч летальных исходов, вылечились сорок восемь тысяч сто двадцать один человек.

В настоящий момент в США отмечается четыреста тридцать пять тысяч сто двадцать восемь случаев заболевания COVID-19. Умерли примерно пятнадцать тысяч человек, выздоровели около двадцати четырех тысяч.

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