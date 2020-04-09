В Москве предложили объединить стационары для лечения COVID-19 и пневмонии

Отмечается, что на этой базе комитет выступил с предложением об изменении маршрутизации пациентов. В случае отсутствии результатов тестирования на коронавирус у заболевшего обнаруживаются признаки COVID-19 при компьютерной томографии, его госпитализируют и сопровождают как больного с COVID.