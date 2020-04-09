В Москве предложили объединить стационары для лечения COVID-19 и пневмонии

Газета «Известия» пишет, что со слов главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, точность имеющихся тестов для выявления COVID-19 составляет семьдесят-восемьдесят процентов, а в ряде случаев тестирование дает ложноотрицательные результаты. Доля таких пациентов является значительной. В этом случае существенную роль играет сочетание клинической картины с данными рентгена и компьютерной томографии.
Отмечается, что на этой базе комитет выступил с предложением об изменении маршрутизации пациентов. В случае отсутствии результатов тестирования на коронавирус у заболевшего обнаруживаются признаки COVID-19 при компьютерной томографии, его госпитализируют и сопровождают как больного с COVID.