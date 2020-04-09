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В Москве предложили объединить стационары для лечения COVID-19 и пневмонии

9 апреля 2020, 15:33
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Больницы в Москве следует объединить в общую систему для лечения пневмонии и коронавируса. Это предложение озвучили участники Клинического комитета по борьбе с коронавирусом, о создании которого оперативный штаб сообщил девятого апреля.

Газета «Известия» пишет, что со слов главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, точность имеющихся тестов для выявления COVID-19 составляет семьдесят-восемьдесят процентов, а в ряде случаев тестирование дает ложноотрицательные результаты. Доля таких пациентов является значительной. В этом случае существенную роль играет сочетание клинической картины с данными рентгена и компьютерной томографии.

Отмечается, что на этой базе комитет выступил с предложением об изменении маршрутизации пациентов. В случае отсутствии результатов тестирования на коронавирус у заболевшего обнаруживаются признаки COVID-19 при компьютерной томографии, его госпитализируют и сопровождают как больного с COVID.

#Новости#Общество
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