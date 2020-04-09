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В Ростове выявили еще 65 магазинов, работавших в период самоизоляции

9 апреля 2020, 12:37
Фото: rostov-gorod.ru
В ходе мониторинга предприятий потребительского рынка Ростова-на-Дону выявили 65 торговых точек, работавших в период самоизоляции, сообщила городская администрация.

«Члены рабочей группы уведомили о необходимости приостановления деятельности 65 предприятий розничной торговли», — сказано в сообщении.

Кроме того, 88 торговых точек и 43 объекта общественного питания города закрыли на основании ранее выданных уведомлений.

Также в Ростове оставили два акта по фактам выявленных нарушений совместно с сотрудниками полиции. В ходе рейда по постоянно действующих универсальных ярмарок «Квадро» и «Шайба» выявили одно нарушение.

Напомним, из-за введенного режима самоизоляции в Ростове приостановили работу магазинов, торгующих товарами не первой необходимости. При этом жители города продолжают скупать крупы, сахар и консервы, опасаясь дефицита.

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