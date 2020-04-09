В Ростове выявили еще 65 магазинов, работавших в период самоизоляции

«Члены рабочей группы уведомили о необходимости приостановления деятельности 65 предприятий розничной торговли», — сказано в сообщении.
Кроме того, 88 торговых точек и 43 объекта общественного питания города закрыли на основании ранее выданных уведомлений.
Также в Ростове оставили два акта по фактам выявленных нарушений совместно с сотрудниками полиции. В ходе рейда по постоянно действующих универсальных ярмарок «Квадро» и «Шайба» выявили одно нарушение.
Напомним, из-за введенного режима самоизоляции в Ростове приостановили работу магазинов, торгующих товарами не первой необходимости. При этом жители города продолжают скупать крупы, сахар и консервы, опасаясь дефицита.