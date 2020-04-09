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В Ростовской области мужчина через окно проник в храм и украл пожертвования

9 апреля 2020, 08:19
Фото: Медиахолдинг1Mi
В поселке Красноармейском местный житель похитил пожертвования прихожан из храма, сообщила прокуратура Ростовской области.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый ночью проник через окно в Православный Приход Храма Успения Пресвятой Богородицы и украл пожертвования прихожан. Сумма ущерба не сообщается. «Прокуратура Орловского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», — сказано в сообщении ведомства.

Материалы передали в суд для рассмотрения.

Ранее в Ростовской области двое мужчин нарушили режим самоизоляции, чтобы украсть сахар. Они проникли в частное домовладение через окно и украли пять мешков сахара.

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#Новости#Происшествия
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