В Ростовской области мужчина через окно проник в храм и украл пожертвования

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый ночью проник через окно в Православный Приход Храма Успения Пресвятой Богородицы и украл пожертвования прихожан. Сумма ущерба не сообщается. «Прокуратура Орловского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», — сказано в сообщении ведомства.