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В Ростовской области заявили о падении валового регионального продукта из-за COVID-19

9 апреля 2020, 10:50
Фото: donland.ru
Правительство Ростовской области оценило потери региона от введения режима обязательной самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции, отметил в ходе брифинга министр экономического развития Дона Максим Папушенко.

По оценкам Минэкономразвития, снижение валового регионального продукта может составить 2%. Главная проблема для региональной экономики — приостановка работы предприятий и снижение деловой активности.

Ранее для предприятий малого и среднего бизнеса в регионе была снижена налоговая нагрузка. Так, ставки по «упрощенке» в области снизили до минимально возможного уровня: до 1% — при объекте налогообложения «доходы» и до 5% — при объекте «доходы минус расходы».

Ставка по единому доходу на вмененный налог снижена до 7,5%. Также вдвое сокращен размер потенциального годового дохода для предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения. При этом все эти меры приняты, задним числом, и действуют с 1 января 2020 года.

Напомним, что с 28 марта и до особого распоряжения на территории Ростовской области была приостановлена деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и других предприятий общественного питания, объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также магазинов, торгующих продуктами и непродовольственными товарами первой необходимости. Были закрыты СПА-салоны, парикмахерские, фитнес-клубы, бассейны, все досуговые учреждения. А 31 марта в регионе ввели режим всеобщей самоизоляции.

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#Новости#Экономика
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