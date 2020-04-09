В Ростовской области заявили о падении валового регионального продукта из-за COVID-19

По оценкам Минэкономразвития, снижение валового регионального продукта может составить 2%. Главная проблема для региональной экономики — приостановка работы предприятий и снижение деловой активности.
Ранее для предприятий малого и среднего бизнеса в регионе была снижена налоговая нагрузка. Так, ставки по «упрощенке» в области снизили до минимально возможного уровня: до 1% — при объекте налогообложения «доходы» и до 5% — при объекте «доходы минус расходы».
Ставка по единому доходу на вмененный налог снижена до 7,5%. Также вдвое сокращен размер потенциального годового дохода для предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения. При этом все эти меры приняты, задним числом, и действуют с 1 января 2020 года.
Напомним, что с 28 марта и до особого распоряжения на территории Ростовской области была приостановлена деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и других предприятий общественного питания, объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также магазинов, торгующих продуктами и непродовольственными товарами первой необходимости. Были закрыты СПА-салоны, парикмахерские, фитнес-клубы, бассейны, все досуговые учреждения. А 31 марта в регионе ввели режим всеобщей самоизоляции.