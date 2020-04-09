В Ростовской области заявили о падении валового регионального продукта из-за COVID-19

Напомним, что с 28 марта и до особого распоряжения на территории Ростовской области была приостановлена деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и других предприятий общественного питания, объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также магазинов, торгующих продуктами и непродовольственными товарами первой необходимости. Были закрыты СПА-салоны, парикмахерские, фитнес-клубы, бассейны, все досуговые учреждения. А 31 марта в регионе ввели режим всеобщей самоизоляции.