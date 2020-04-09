В Татарстане льготники получат на дом средства реабилитации от ФСС

Если льготникам потребуются средства реабилитации или протезно-ортопедические изделия, то они могут оформить доставку на портале госуслуг или на сайте ФСС. Об этом сообщает inkazan.ru.
В том случае если люди не имеют доступа к интернету, заявление можно написать от руки и, приложив копии всех необходимых документов, отправить почтой на адрес ФСС в Татарстане.
В республике Фонд социального страхования оперативно доставляет нуждающимся подгузники и пеленки. Также ФСС обеспечивает льготные категории граждан техническими средствами реабилитации, например креслами-колясками. Все это люди с ограниченными возможностями могут получить дома.
В ФСС отметили, что даже во время пандемии коронавируса поставщики готовы доставлять инвалидам средства реабилитации на дом.