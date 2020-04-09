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В Татарстане льготники получат на дом средства реабилитации от ФСС

9 апреля 2020, 10:55
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В Республике Татарстан сотрудники Фонда социального страхования (ФСС) начали доставлять на дом средства реабилитации. Услуга будет оказываться людям с ограниченными возможностями на период пандемии. Подать заявку на оформление доставки можно в онлайн-режиме.

Если льготникам потребуются средства реабилитации или протезно-ортопедические изделия, то они могут оформить доставку на портале госуслуг или на сайте ФСС. Об этом сообщает inkazan.ru.

В том случае если люди не имеют доступа к интернету, заявление можно написать от руки и, приложив копии всех необходимых документов, отправить почтой на адрес ФСС в Татарстане.

В республике Фонд социального страхования оперативно доставляет нуждающимся подгузники и пеленки. Также ФСС обеспечивает льготные категории граждан техническими средствами реабилитации, например креслами-колясками. Все это люди с ограниченными возможностями могут получить дома.

В ФСС отметили, что даже во время пандемии коронавируса поставщики готовы доставлять инвалидам средства реабилитации на дом.

#Новости#Общество
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