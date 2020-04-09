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Заморозки в Ростове будут сохраняться три дня

9 апреля 2020, 13:36
Фото: Медиахолдинг1Mi
Жителей Ростова предупредили о заморозках, которые будут сохраняться в течение трех дней, сообщили в городской администрации.

Заморозки ожидаются ночью и утром с 10 по 12 апреля, температура воздуха может опуститься до минус 4 градусов. Из-за этого могут погибнуть сельскохозяйственные культуры.

«Местным жителям следует соблюдать требования пожарной безопасности, а также правила, позволяющие избежать переохлаждения и обморожения. Водителям необходимо быть внимательными за рулем», — сказано в сообщении.

По информации Гидрометцентра, в пятницу в городе температура поднимется до 20 градусов. В субботу воздух прогреется до 15 градусов, могут пройти дожди.

В субботу температура не поднимется выше 13 градусов, осадков не прогнозируется.

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