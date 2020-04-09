Заморозки в Ростове будут сохраняться три дня

Заморозки ожидаются ночью и утром с 10 по 12 апреля, температура воздуха может опуститься до минус 4 градусов. Из-за этого могут погибнуть сельскохозяйственные культуры.
«Местным жителям следует соблюдать требования пожарной безопасности, а также правила, позволяющие избежать переохлаждения и обморожения. Водителям необходимо быть внимательными за рулем», — сказано в сообщении.
По информации Гидрометцентра, в пятницу в городе температура поднимется до 20 градусов. В субботу воздух прогреется до 15 градусов, могут пройти дожди.
В субботу температура не поднимется выше 13 градусов, осадков не прогнозируется.