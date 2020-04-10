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Богослужение в Вербное воскресенье ростовчанам проведут онлайн

10 апреля 2020, 15:08
Фото: donland.ru
В Ростовской области из-за ситуации с коронавирусом богослужение в Вербное воскресенье состоится без прихожан, сообщили в правительстве региона.

В данный момент в регионе сохраняется режим обязательной самоизоляции. Местных жителей просят не посещать общественные места, в том числе храмы.

«Чтобы верующие смогли принять участие в литургии, она пройдет в режиме онлайн. Трансляцию запустят из ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы», — сказано в сообщении.

Отмечается, что богослужение начнется 12 апреля в 09.30 мск.

Добавим, что сейчас в области зарегистрировано 29 случаев заболевания коронавирусом. Пациенты изолированы и проходят лечение в медицинских учреждениях.

Появилась информация, что ростовчане переплатят за свет в период «коронавирусной самоизоляции» 100 миллионов рублей.

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