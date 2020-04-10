Богослужение в Вербное воскресенье ростовчанам проведут онлайн

В данный момент в регионе сохраняется режим обязательной самоизоляции. Местных жителей просят не посещать общественные места, в том числе храмы.
«Чтобы верующие смогли принять участие в литургии, она пройдет в режиме онлайн. Трансляцию запустят из ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы», — сказано в сообщении.
Отмечается, что богослужение начнется 12 апреля в 09.30 мск.
Добавим, что сейчас в области зарегистрировано 29 случаев заболевания коронавирусом. Пациенты изолированы и проходят лечение в медицинских учреждениях.
Появилась информация, что ростовчане переплатят за свет в период «коронавирусной самоизоляции» 100 миллионов рублей.