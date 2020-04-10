Более 3 тыс звонков с вопросами о коронавирусе приняла Служба 112 Ростовской области

«Горячая линия» позволяет консультировать население по вопросам общего характера, а также обо всех ограничительных мероприятиях, принятых на территории области, в том числе оперативно и достоверно информировать об изменениях и дополнениях, внесенных в нормативные документы оперативного штаба, также по телефону горячей линии можно узнать об основных способах профилактики, как действовать, если вы обнаружили у себя симптомы заболевания и так далее», — сказано в сообщении.
Всего сначала работы «горячей линии» операторы, работающие в круглосуточном режиме без выходных, приняли более трех тысяч обращений. Чаще всего жителей области интересуют порядок перемещения по территории региона, оформление пропусков, дезинфекция и ответственность за нарушение режима самоизоляции.
Телефон «горячей линии» многоканальный, на него всегда можно дозвониться даже при нулевом балансе и без сети оператора связи.
Напомним, по состоянию на 10 апреля в Ростовской области зарегистрировано 29 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.