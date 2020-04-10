Более 3 тыс звонков с вопросами о коронавирусе приняла Служба 112 Ростовской области

«Горячая линия» позволяет консультировать население по вопросам общего характера, а также обо всех ограничительных мероприятиях, принятых на территории области, в том числе оперативно и достоверно информировать об изменениях и дополнениях, внесенных в нормативные документы оперативного штаба, также по телефону горячей линии можно узнать об основных способах профилактики, как действовать, если вы обнаружили у себя симптомы заболевания и так далее», — сказано в сообщении.