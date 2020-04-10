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Детские сады могут частично открыть в Ростовской области

10 апреля 2020, 16:19
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области рассматривается вопрос открытия дежурных групп в детских садах, сообщили в правительстве региона.

Эту информацию озвучила министр общего и профобразования региона Лариса Балина в ходе брифинга. По ее словам, детские сады могут открыть в случае улучшения эпидемиологической ситуации.

«В данный момент проходят консультации с областным управлением Роспотребнадзора. Рассматривается вопрос об открытии дежурных групп», — сказано в сообщении.

Отмечается, что детей смогут приводить родители, которые ходят на работу. Численность детей в группах не должна быть более 12 человек.

«Муниципалитетам рекомендовали создать в детсадах входные фильтры. Здесь будут измерять температуру и проводить осмотр на наличие заболеваний», — заявила Балина.

Добавим, что в регионе зарегистрировано 29 случаев заболевания коронавирусом.

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