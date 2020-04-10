Детские сады могут частично открыть в Ростовской области

Эту информацию озвучила министр общего и профобразования региона Лариса Балина в ходе брифинга. По ее словам, детские сады могут открыть в случае улучшения эпидемиологической ситуации.
«В данный момент проходят консультации с областным управлением Роспотребнадзора. Рассматривается вопрос об открытии дежурных групп», — сказано в сообщении.
Отмечается, что детей смогут приводить родители, которые ходят на работу. Численность детей в группах не должна быть более 12 человек.
«Муниципалитетам рекомендовали создать в детсадах входные фильтры. Здесь будут измерять температуру и проводить осмотр на наличие заболеваний», — заявила Балина.