ФРС США выделила $2,3 трлн для поддержки экономики

Газета «Известия» пишет, что программа предусматривает кредитование малого и среднего бизнеса, а также поддержку властей штатов и муниципалитетов. С этой целью планируется создать фонд ликвидности с кредитами на сумму до пятисот миллиардов долларов и кредитной защитой на сумму тридцать пять миллиардов долларов.