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ФРС США выделила $2,3 трлн для поддержки экономики

10 апреля 2020, 11:50
Фото: pxhere.com
Федеральная резервная система (ФРС) США инициировала дополнительную поддержку экономики страны и объявила в четверг, девятого апреля, о новой программе в рамках антикризисного пакета на сумму примерно полтора триллиона долларов.

Газета «Известия» пишет, что программа предусматривает кредитование малого и среднего бизнеса, а также поддержку властей штатов и муниципалитетов. С этой целью планируется создать фонд ликвидности с кредитами на сумму до пятисот миллиардов долларов и кредитной защитой на сумму тридцать пять миллиардов долларов.

Отмечается, что за счет этого решения будет обеспечена помочь домохозяйствам и работодателям всех размеров, а также укрепление способности штатов и местных органов власти предоставлять критически важные услуги в условиях пандемии коронавируса.

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