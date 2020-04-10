Идея ЕР об увеличении порога ипотеки для кредитных каникул одобрена правительством

«Для Москвы, где жилье самое дорогое, предельный размер составит 4,5 млн рублей, для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов, которые входят в ДФО, – 3 млн рублей, а для остальных субъектов РФ – 2 млн рублей», – отметил премьер-министр. Также он сообщил, что эти цифры взяты не с потолка, а из анализа данных рынка ипотечных займов за два года.