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Идея ЕР об увеличении порога ипотеки для кредитных каникул одобрена правительством

10 апреля 2020, 16:14
Фото: pxhere.com
Премьер-министр подписал документ, который существенно увеличивает максимальный порог ипотечного кредита, дающий право на отсрочку платежей.

По словам Михаила Мишустина, усиление поддержки россиян, оформивших ипотеку, – важный шаг. Люди, решившиеся на такую долгосрочную инвестицию, вкладывают в это решение очень много сил и средств. И коронавирусный кризис не должен лишать россиян возможности получить собственное жилье.

Как сообщает официальный партийный сайт er.ru, Михаил Мишустин подчеркнул, что в новом постановлении учитывается разница в стоимости квартир в разных регионах страны.

«Для Москвы, где жилье самое дорогое, предельный размер составит 4,5 млн рублей, для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов, которые входят в ДФО, – 3 млн рублей, а для остальных субъектов РФ – 2 млн рублей», – отметил премьер-министр. Также он сообщил, что эти цифры взяты не с потолка, а из анализа данных рынка ипотечных займов за два года.

Отмечается, что ранее секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак предложил правительству рассмотреть вопрос о повышении максимального порога ипотеки, дающего право на перерыв в платежах. Тогда период составлял 1,5 млн рублей, что значительно сужало круг лиц, для которых были доступны «кредитные каникулы». Предложение «Единой России» расширило этот список примерно на треть.

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