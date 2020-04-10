Ненецкий автономный округ признан лидером рейтинга регионов России по числу суицидов

Эксперт подчеркнул, что позитивный тренд может быть обманчив. Ведь во время кризисов происходит падение доходов населения. Граждане хуже питаются и больше пьют. В результате локально смертность де-факто растет, а вот показатель гибели людей от самоубийств падает.