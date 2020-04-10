Ненецкий автономный округ признан лидером рейтинга регионов России по числу суицидов

Эксперты установили, что в феврале первую позицию в рейтинге регионов с самой большой смертностью от суицида занял Ненецкий автономный округ. Там на 100 000 жителей пришлось 55,3 самоубийств. Об этом пишут News.ru.
Большое число суицидов в феврале зафиксировано на Алтае (49,9 случая на 100 000 человек), а также в Амурской области (28,6), Бурятии (27,8) и Пермском крае (27,2).
Лучше всего со статистикой самоубийств обстоят дела в Хабаровском крае (0,5 случаев на 100 000 населения), Чечне (0,8), Северной Осетии (0,9), а также в Рязанской (1,1) и Липецкой (1,1) областях.
Ни одного случая суицида в последнем месяце зимы не выявлено на Чукотке, Сахалине, Камчатке и в Ингушетии. В целом по Российской Федерации смертность от самоубийств снижается.
Глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов считает, что население страны начинает адаптироваться к новым реалиям. Россияне рассматривают их как данность. Особенно это касается социально-экономической ситуации в стране. Даже пассионарность в обществе падает.
Положительно на статистике суицидов отражается закредитованность и ипотечная зависимость россиян, а также неблагополучие в их семьях. Граждане ощущают собственную ответственность перед родными. Им не хочется перекладывать на плечи близких долговое ярмо, отметил Юрий Крупнов.
Эксперт подчеркнул, что позитивный тренд может быть обманчив. Ведь во время кризисов происходит падение доходов населения. Граждане хуже питаются и больше пьют. В результате локально смертность де-факто растет, а вот показатель гибели людей от самоубийств падает.