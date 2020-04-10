Обгон и расход судов в реке Дон запретили в Ростовской области

Навигационный период в Ростовской области открылся 24 марта,, но из-за бесснежной зимы год обещает быть маловодным. В области намерены принять ряд мер для обеспечения прохода судов, в настоящее время уже определили безопасные места для организации перегрузочных работ, далее планируют помогать судоходным компаниям путем проводки методом лидирования судов, имеющих повышенную осадку.