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Обгон и расход судов в реке Дон запретили в Ростовской области

10 апреля 2020, 08:02
Фото: Alexxx Malev/CC BY-SA 2.0 / flickr.com
В Ростовской области до 50 метров сузили судовой ход на девяти перекатах реки Дон, сообщило ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация».

Как пишет portnews.ru, обгон и расход судов запретили на девяти участках реки: Молчановском, Втором Семикаракорском, Верхнепоречном, Нижнепоречном, Бессергеневском, Калининском, Первом Багаевском, Втором Хохлатом и Манычском. Причиной стали неблагоприятные гидрометеорологические условия.

Навигационный период в Ростовской области открылся 24 марта,, но из-за бесснежной зимы год обещает быть маловодным. В области намерены принять ряд мер для обеспечения прохода судов, в настоящее время уже определили безопасные места для организации перегрузочных работ, далее планируют помогать судоходным компаниям путем проводки методом лидирования судов, имеющих повышенную осадку.

Ранее эксперты заявили, что из-за обмеления Дона посреди реки возле Ростова могут появиться острова.

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