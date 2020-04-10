Одиноким пенсионерам в Ростовской области доставят бесплатные куличи

Напомним, что в регионе за прошедшие сутки коронавирус зарегистрировали у пяти человек. Заболевшие являются жителями городов Зверево, Донецк, Аксай, Ростов и поселка Матвеево-Курган. Два из случаев заражения являются контактными, остальные — завозные. Самому пожилому пациенту с коронавирусом в Ростовской области 92 года. Потребовалась ли ему искусственная вентиляция легких — не известно.