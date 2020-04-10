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Одиноким пенсионерам в Ростовской области доставят бесплатные куличи

10 апреля 2020, 12:57
Фото: pixabay.com
Власти Ростовской области совместно с Донской митрополией организуют доставку пасхальных куличей одиноким пенсионерам, сообщил губернатор Василий Голубев.

По его словам при поддержке местных производителей были подготовлены пасхальные куличи. «При помощи волонтеров доставим их в дома одиноких пожилых людей в праздничные дни. Давай заботиться друг о друге, давайте поможем медицинским работникам, оставайтесь дома», — призвал глава региона жителей области.

Ранее Василий Голубев попросил жителей региона не ходить в храмы на предстоящие церковные праздники — на Вербное воскресенье и на Пасху.

Напомним, что в регионе за прошедшие сутки коронавирус зарегистрировали у пяти человек. Заболевшие являются жителями городов Зверево, Донецк, Аксай, Ростов и поселка Матвеево-Курган. Два из случаев заражения являются контактными, остальные — завозные. Самому пожилому пациенту с коронавирусом в Ростовской области 92 года. Потребовалась ли ему искусственная вентиляция легких — не известно.

В Ростовской области с начала распространения коронавируса зарегистрировали 29 случаев заболевания.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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