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Основной состав ФК «Ростов» подешевел почти на 20% за сутки

10 апреля 2020, 08:41
Фото: vk.com/fcrostov
Из-за девальвации трансферная стоимость 22 игроков основного состава ФК «Ростов» составила 37,75 миллиона евро, снизившись за сутки на 19,6%, привел данные авторитетный немецкий портал Transfermarkt.

Ранее стоимость игроков «Ростова» составляла 46,975 миллиона евро. По трансферной стоимости основного состава ростовский клуб занял восьмое место в в премьер-лиге. Перед ним расположились питерский «Зенит», «Краснодар», московские ЦСКА, «Локомотив», «Спартк», «Динамо» и казанский «Рубин».

Больше всех в трансферной стоимости потеряли форвард Эльдор Шомуродов (-1,3 миллиона евро), хавбек Матиас Норманн (-1,2 миллиона евро) и полузащитник Алексей Ионов (-1 миллион евро).

Более 500 тысяч евро в трансферной стоимости потеряли также защитники Евгений Чернов и Дмитррий Чистяков, полузащитники Павел Мамаев, Роман Еременко, Хорен Байрамян и Ивелин Попов.

Ранее сообщалось, что два игрока футбольного клуба «Ростов» продлили контракты с командой. В команде остаются полузащитник и воспитанник клуба Хорен Байрамян и защитник Евгений Чернов. Они подписали контракты на 4,5 года.

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