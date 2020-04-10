Основной состав ФК «Ростов» подешевел почти на 20% за сутки

Ранее стоимость игроков «Ростова» составляла 46,975 миллиона евро. По трансферной стоимости основного состава ростовский клуб занял восьмое место в в премьер-лиге. Перед ним расположились питерский «Зенит», «Краснодар», московские ЦСКА, «Локомотив», «Спартк», «Динамо» и казанский «Рубин».
Больше всех в трансферной стоимости потеряли форвард Эльдор Шомуродов (-1,3 миллиона евро), хавбек Матиас Норманн (-1,2 миллиона евро) и полузащитник Алексей Ионов (-1 миллион евро).
Более 500 тысяч евро в трансферной стоимости потеряли также защитники Евгений Чернов и Дмитррий Чистяков, полузащитники Павел Мамаев, Роман Еременко, Хорен Байрамян и Ивелин Попов.
Ранее сообщалось, что два игрока футбольного клуба «Ростов» продлили контракты с командой. В команде остаются полузащитник и воспитанник клуба Хорен Байрамян и защитник Евгений Чернов. Они подписали контракты на 4,5 года.