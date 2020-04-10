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Оставаться дома в праздники призвал православных глава Ростовской области

10 апреля 2020, 12:22
Фото: rostoveparhia.ru
Глава Ростовской области Василий Голубев призвал жителей региона не ходить в храмы на предстоящие церковные праздники, видеообращение опубликовано на странице губернатора в соцсетях.

Жители области, как и все россияне, посещают храмы на Вербное воскресенье и на Пасху.

«Но в нынешних особых условиях, когда мы хотим остановить распространение опасной инфекции, лучше всего временно отказаться от этой традиции. Совместно с митрополитом Ростовским и Новочеркасским Меркурием мы обращаемся ко всем православным жителям области: оставайтесь с родными дома!» — сказал Голубев.

Напомним, в Ростовской области действует режим самоизоляции, людям запретили покидать свои дома без острой необходимости. По состоянию на 10 апреля в области зарегистрировано 29 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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