Оставаться дома в праздники призвал православных глава Ростовской области

Жители области, как и все россияне, посещают храмы на Вербное воскресенье и на Пасху.
«Но в нынешних особых условиях, когда мы хотим остановить распространение опасной инфекции, лучше всего временно отказаться от этой традиции. Совместно с митрополитом Ростовским и Новочеркасским Меркурием мы обращаемся ко всем православным жителям области: оставайтесь с родными дома!» — сказал Голубев.
Напомним, в Ростовской области действует режим самоизоляции, людям запретили покидать свои дома без острой необходимости. По состоянию на 10 апреля в области зарегистрировано 29 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.