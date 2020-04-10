Оставаться дома в праздники призвал православных глава Ростовской области

«Но в нынешних особых условиях, когда мы хотим остановить распространение опасной инфекции, лучше всего временно отказаться от этой традиции. Совместно с митрополитом Ростовским и Новочеркасским Меркурием мы обращаемся ко всем православным жителям области: оставайтесь с родными дома!» — сказал Голубев.