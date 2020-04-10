Пациентку с коронавирусом поместили в общую палату больницы в Ростове

Пациенты рассказали, что со 2 апреля проходили лечение в терапевтическом отделении с диагнозом «пневмония». По их словам, с ними до 5 апреля жила заболевшая коронавирусом, которую после перевели в специализированную больницу.
«Всего в больнице находились 52 пациента, в учреждении ввели карантинный режим после подтверждения диагноза у ростовчанки. Медицинские работники прошли тестирование на коронавирус», — сказано в сообщении.
Пациенты пожаловались, что им не оказывали необходимую помощь, а капельницу ставят волонтеры. Ординаторы, по словам заболевших, не носят перчатки и редко заходят к пациентам.
«В больнице нарушены антисанитарные нормы. Нет одноразовой посуды, в палатах и туалете не убираются, дезинфекция не проводится», — пожаловались пациенты.
Проверка подтвердила нарушение биологической безопасности. Так, были нарушены правила изоляции инфицированных пациентов, медперсонал не обеспечили средствами индивидуальной защиты.
Роспотребнадзор потребовал устранить нарушения, однако главврач Альберт Пирумян ничего не сделал. Он принимал больных и контактировали между собой до получения результата анализов на коронавирус», — говорится в публикации.
Сейчас больница выведена из строя, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.