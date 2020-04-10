Проверку «боем» впервые сдадут экипажи Су-34 и Су-30СМ в Ростовской области

«Экипажи впервые выполнят совместные полеты с элементами воздушного боя в рамках контрольной проверки за зимний период обучения», — сказано в сообщении.
Роль условного противника, атакующего с использованием средств радиоэлектронного подавления, исполнят фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34. Искать «врага» в воздухе и атаковать на дальних рубежах будут экипажи истребителей Су-30С. Результат будут фиксировать средства объективного контроля, которые установили на каждом самолете.
Всего в совместных полетах примут участие более десяти экипажей Су-34 и Су-30СМ, каждый из которых совершит не менее семи вылетов.
Ранее экзамены по тактике в формате двустороннего учения впервые сдали мотострелки и танкисты Ростовской области.