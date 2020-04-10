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Проверку «боем» впервые сдадут экипажи Су-34 и Су-30СМ в Ростовской области

10 апреля 2020, 08:36
Фото: Пресс-служба Южного военного округа
В Ростовской области экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 и истребителей Су-30СМ впервые сдадут проверку за зимний период обучения «боем», сообщила пресс-служба Южного военного округа.

«Экипажи впервые выполнят совместные полеты с элементами воздушного боя в рамках контрольной проверки за зимний период обучения», — сказано в сообщении.

Роль условного противника, атакующего с использованием средств радиоэлектронного подавления, исполнят фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34. Искать «врага» в воздухе и атаковать на дальних рубежах будут экипажи истребителей Су-30С. Результат будут фиксировать средства объективного контроля, которые установили на каждом самолете.

Всего в совместных полетах примут участие более десяти экипажей Су-34 и Су-30СМ, каждый из которых совершит не менее семи вылетов.

Ранее экзамены по тактике в формате двустороннего учения впервые сдали мотострелки и танкисты Ростовской области.

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