Ремонт помещений станции скорой медицинской помощи начали в Новочеркасске

В ходе работ приведут в порядок помещения, которые давно не видели ремонта, но находятся в постоянной эксплуатации, это комнаты приема пищи и отдыха, а также санузел. Помещения не только отремонтируют, но и обеспечат новой мебелью.
Отмечается, что работа станции скорой помощи в Новочеркасске не сильно изменилась из-за пандемии коронавируса. Ежедневно медики выезжают на порядка 180 вызовов, к больным, у которых подозревают коронавирусную инфекцию, бригады отправляются в специальной защитной экипировки, которую утилизируют сразу после вызова.
Ранее стало известно, что в Ростове до 30 апреля Минобороны достроит новый многофункциональный медцентр, обратиться в который смогут не только военнослужащие, и но и гражданское население.