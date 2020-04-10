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Ремонт помещений станции скорой медицинской помощи начали в Новочеркасске

10 апреля 2020, 08:44
Фото: novochgrad.ru
В Новочеркасске приступили к ремонту помещений станции скорой медицинской помощи, сообщила городская администрация.

В ходе работ приведут в порядок помещения, которые давно не видели ремонта, но находятся в постоянной эксплуатации, это комнаты приема пищи и отдыха, а также санузел. Помещения не только отремонтируют, но и обеспечат новой мебелью.

Отмечается, что работа станции скорой помощи в Новочеркасске не сильно изменилась из-за пандемии коронавируса. Ежедневно медики выезжают на порядка 180 вызовов, к больным, у которых подозревают коронавирусную инфекцию, бригады отправляются в специальной защитной экипировки, которую утилизируют сразу после вызова.

Ранее стало известно, что в Ростове до 30 апреля Минобороны достроит новый многофункциональный медцентр, обратиться в который смогут не только военнослужащие, и но и гражданское население.

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