Ростовчан освободили от уплаты пени за долги по ЖКХ

Погасить долги можно дистанционно, либо через банкомат. Пени также не будут начислять за просрочку платежей по вывозу коммунальных отходов.
Отмечается, что мера поддержки будет действовать до начала 2021 года. Выполнение взаимных обязательств позволит компаниям не нарушать своих обязательств.
В данный момент ресурсоснабжающими организациями и региональными операторами ограничен прием граждан. Это позволит снизить риск распространения инфекции.
Сейчас в области зарегистрировано 29 случаев заболевания коронавирусом. Все пациенты находятся на лечении в медицинских учреждениях.