Сбербанк предлагает клиентам услугу дистанционной активации карт

В первую неделю апреля количество таких операций в сутки стало втрое больше по сравнению с первой неделей марта.
Активацию карты можно совершить через мобильное приложение Сбербанк онлайн. При этом операция доступна как для новой карты, так и для перевыпущенной. Эта возможность позволяет клиентам начать совершать платежи ещё до получения физического носителя.
Для совершения операции необходимо в приложении Сбербанк онлайн выбрать требующую активации карту, а затем пункт меню «Активировать карту». Дальнейшие шаги подробно объясняются в момент совершения каждого действия. После активации карты можно будет пополнять её, совершать переводы и онлайн-покупки, а также расплачиваться в магазинах с помощью смартфона или «умных» часов через приложения ApplePay, SamsungPay и GooglePay.
Новые карты можно активировать уже на следующий день после заказа, а перевыпущенные — на следующий день после окончания срока действия прошлой. Например, если прошлая карта была действительна до апреля, но пункт меню для активации новой карты появится 1 мая.
По словам заместителя председателя Юго-Западного банка Сбербанка Ларисы Безделевой, сегодня все офисы банка работают в обычном режиме. Однако клиенты могут круглосуточно и без выходных совершить любую операцию, не выходя из дома. Им доступны переводы, в том числе международные, оплата любых услуг, оформление и погашение кредитов, проверка баланса, открытие и пополнение вкладов. Кроме этого, теперь предлагается дистанционная активация дебетовых карт через приложение Сбербанк онлайн. Чтобы совершить любую операцию, не нужно выходить из дома или дожидаться курьера. Сегодня это особенно удобно и актуально, добавила она.