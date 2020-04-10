rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сбербанк предлагает клиентам услугу дистанционной активации карт

10 апреля 2020, 14:04
Фото: Сбербанк
Клиенты Сбербанка в период режима самоизоляции начали активнее пользоваться возможностью дистанционной активации дебетовых карт.

В первую неделю апреля количество таких операций в сутки стало втрое больше по сравнению с первой неделей марта.

Активацию карты можно совершить через мобильное приложение Сбербанк онлайн. При этом операция доступна как для новой карты, так и для перевыпущенной. Эта возможность позволяет клиентам начать совершать платежи ещё до получения физического носителя.

Для совершения операции необходимо в приложении Сбербанк онлайн выбрать требующую активации карту, а затем пункт меню «Активировать карту». Дальнейшие шаги подробно объясняются в момент совершения каждого действия. После активации карты можно будет пополнять её, совершать переводы и онлайн-покупки, а также расплачиваться в магазинах с помощью смартфона или «умных» часов через приложения ApplePay, SamsungPay и GooglePay.

Новые карты можно активировать уже на следующий день после заказа, а перевыпущенные — на следующий день после окончания срока действия прошлой. Например, если прошлая карта была действительна до апреля, но пункт меню для активации новой карты появится 1 мая.

По словам заместителя председателя Юго-Западного банка Сбербанка Ларисы Безделевой, сегодня все офисы банка работают в обычном режиме. Однако клиенты могут круглосуточно и без выходных совершить любую операцию, не выходя из дома. Им доступны переводы, в том числе международные, оплата любых услуг, оформление и погашение кредитов, проверка баланса, открытие и пополнение вкладов. Кроме этого, теперь предлагается дистанционная активация дебетовых карт через приложение Сбербанк онлайн. Чтобы совершить любую операцию, не нужно выходить из дома или дожидаться курьера. Сегодня это особенно удобно и актуально, добавила она.

#Новости#Пресс-релизы#Экономика
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00