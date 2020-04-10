Сбербанк предлагает клиентам услугу дистанционной активации карт

По словам заместителя председателя Юго-Западного банка Сбербанка Ларисы Безделевой, сегодня все офисы банка работают в обычном режиме. Однако клиенты могут круглосуточно и без выходных совершить любую операцию, не выходя из дома. Им доступны переводы, в том числе международные, оплата любых услуг, оформление и погашение кредитов, проверка баланса, открытие и пополнение вкладов. Кроме этого, теперь предлагается дистанционная активация дебетовых карт через приложение Сбербанк онлайн. Чтобы совершить любую операцию, не нужно выходить из дома или дожидаться курьера. Сегодня это особенно удобно и актуально, добавила она.