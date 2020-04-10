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В детсадах Ростовской области могут появиться дежурные группы

10 апреля 2020, 13:51
Фото: Медиахолдинг1Mi
Детсады Ростовской области могут открыть после 12 апреля, но работать они будут в режиме дежурных групп, сообщила министр образования региона Лариса Балина.

Как сообщила Балина во время брифинга, в настоящее время в области рассматривают вопрос о возобновлении работы детских садов. Вопрос обсуждают на уровне правительства области с учетом эпидемиологической ситуации.

Если детсады начнут принимать детей, то не более 12 человек на группу и только тех, чьи родители в период самоизоляции продолжают работать. Кроме того, у всех детей перед поступлением в группу будут проверять общее состояние и измерять температуру. В случае выявления признаков недомогания остаться в детском саду дети не смогут.

Напомним, школьники Ростовской области начали дистанционное обучение, такой формат уроков продлится до 30 апреля.

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