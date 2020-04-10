В детсадах Ростовской области могут появиться дежурные группы

Как сообщила Балина во время брифинга, в настоящее время в области рассматривают вопрос о возобновлении работы детских садов. Вопрос обсуждают на уровне правительства области с учетом эпидемиологической ситуации.
Если детсады начнут принимать детей, то не более 12 человек на группу и только тех, чьи родители в период самоизоляции продолжают работать. Кроме того, у всех детей перед поступлением в группу будут проверять общее состояние и измерять температуру. В случае выявления признаков недомогания остаться в детском саду дети не смогут.
Напомним, школьники Ростовской области начали дистанционное обучение, такой формат уроков продлится до 30 апреля.