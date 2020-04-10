В детсадах Ростовской области могут появиться дежурные группы

Если детсады начнут принимать детей, то не более 12 человек на группу и только тех, чьи родители в период самоизоляции продолжают работать. Кроме того, у всех детей перед поступлением в группу будут проверять общее состояние и измерять температуру. В случае выявления признаков недомогания остаться в детском саду дети не смогут.