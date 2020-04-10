ВКонтакте запустила агрегатор развлекательного и образовательного контента

Мини-приложение «Дома посмотрю» (vk.com/stayhome) создано на платформе VK Mini Apps — оно открывается внутри ВКонтакте и работает как в мобильном приложении, так и в десктопной версии. В сервисе есть тематические категории: «Музыка», «Культура», «Игры», «Спорт», «Образование». В них собраны трансляции концертов, спектаклей, лекций, чемпионатов и других событий, а также подборки: например, видео для занятий спортом, игр про эпидемии или образовательных курсов.