ВКонтакте запустила агрегатор развлекательного и образовательного контента

Пользователи легко спланируют досуг: найдут события в тематических категориях и смогут добавить их в своё расписание. Похоже на программу телевизионных передач — только для трансляций в VK и с разделением по интересам.
Мини-приложение «Дома посмотрю» (vk.com/stayhome) создано на платформе VK Mini Apps — оно открывается внутри ВКонтакте и работает как в мобильном приложении, так и в десктопной версии. В сервисе есть тематические категории: «Музыка», «Культура», «Игры», «Спорт», «Образование». В них собраны трансляции концертов, спектаклей, лекций, чемпионатов и других событий, а также подборки: например, видео для занятий спортом, игр про эпидемии или образовательных курсов.
В частности, в мини-приложении будут представлены:
Расписание будет регулярно обновляться.
Ранее ВКонтакте запустила тематическую ленту #лучшедома для тех, кто устал читать новости про коронавирус. В ней нет тревожных новостей — только бесконечный познавательный и развлекательный контент: трансляции концертов и других культурных событий, разнообразные идеи для досуга на самоизоляции, флешмобы и конкурсы.