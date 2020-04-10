Врачей в Ростове начали кормить фастфудом

Получить еду сотрудники скорой помощи могут в некоторых ресторанах быстрого питания. Им предлагают на выбор бургер или сэндвич, а также напиток. «В день каждая бригада может получить до трех наборов. Обеды выдают в окнах автораздачи», — сказано в сообщении.