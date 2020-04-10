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Врачей в Ростове начали кормить фастфудом

10 апреля 2020, 14:56
Фото: donland.ru
В Ростовской области для медицинских работников ввели бесплатные обеды на вынос, сообщили в правительстве региона.

Получить еду сотрудники скорой помощи могут в некоторых ресторанах быстрого питания. Им предлагают на выбор бургер или сэндвич, а также напиток. «В день каждая бригада может получить до трех наборов. Обеды выдают в окнах автораздачи», — сказано в сообщении.

Отмечается, что медики активно пользуются такой возможностью. Планируется распространить действие акции и на другие города.

Напомним, что сейчас в регионе зарегистрировано 29 случаев заболевания коронавирусом. Все пациенты изолированы и проходят лечение.

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