Защитить организм от коронавируса помогут российские ягоды

Речь идет о клюкве, которая растет во многих регионах России и продается по доступной, в отличие от имбиря и лимонов, цене.
Клюква является одним из самых эффективных природных средств от инфекционных заболеваний, в том числе от вирусных. Дикорастущая клюква способна быстро поставить на ноги при легком недомогании, достаточно употреблять по 50 граммов ягоды каждый день.
«Вкуснее всего подавить клюкву и добавить ее сок в теплый чай, компот или отвар. Можно употреблять ее и в чистом виде, но лучше предварительно сполоснуть рот, так как сок клюквы разъедает зубную эмаль», — рассказал этнотравник Михаил Фадеев.
Напомним, из-за возросшего на фоне пандемии коронавируса спроса цены на чеснок, имбирь и лимоны подскочили в десятки раз, Россия даже приостановила экспорт чеснока для сдерживания роста цен внутри страны. Самым дорогим оказался имбирь, стоимость которого увеличилась более чем в 35 раз и местами достигли 7,5 тысячи рублей за килограмм.