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Защитить организм от коронавируса помогут российские ягоды

10 апреля 2020, 12:53
Фото: pixabay.com
Дикорастущие российские ягоды помогут укрепить иммунитет во время пандемии коронавируса, сообщили «Новые известия».

Речь идет о клюкве, которая растет во многих регионах России и продается по доступной, в отличие от имбиря и лимонов, цене.

Клюква является одним из самых эффективных природных средств от инфекционных заболеваний, в том числе от вирусных. Дикорастущая клюква способна быстро поставить на ноги при легком недомогании, достаточно употреблять по 50 граммов ягоды каждый день.

«Вкуснее всего подавить клюкву и добавить ее сок в теплый чай, компот или отвар. Можно употреблять ее и в чистом виде, но лучше предварительно сполоснуть рот, так как сок клюквы разъедает зубную эмаль», — рассказал этнотравник Михаил Фадеев.

Напомним, из-за возросшего на фоне пандемии коронавируса спроса цены на чеснок, имбирь и лимоны подскочили в десятки раз, Россия даже приостановила экспорт чеснока для сдерживания роста цен внутри страны. Самым дорогим оказался имбирь, стоимость которого увеличилась более чем в 35 раз и местами достигли 7,5 тысячи рублей за килограмм.

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