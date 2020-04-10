Защитить организм от коронавируса помогут российские ягоды

Напомним, из-за возросшего на фоне пандемии коронавируса спроса цены на чеснок, имбирь и лимоны подскочили в десятки раз, Россия даже приостановила экспорт чеснока для сдерживания роста цен внутри страны. Самым дорогим оказался имбирь, стоимость которого увеличилась более чем в 35 раз и местами достигли 7,5 тысячи рублей за килограмм.