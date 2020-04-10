Жители Ростовской области могут вернуть деньги за сорвавшийся отпуск

Речь идет о туристах, которые оплатили путевки, но не смогли ими воспользоваться. Это должно охватывать период с начала введения и запретов и до 1 июня 2020 года.
«Чтобы туроператоры вернули своим клиентам деньги, компании должны до 15 апреля обратиться в объединение туроператоров в сфере выездного туризма. Это позволит им воспользоваться средствами Фонда персональной ответственности ассоциации «Турпомощь», — говорится в публикации.
Напомним, что ограничения ввели из-за пандемии коронавируса. В Ростовской области зарегистрировано 29 случаев заболевания, все пациенты находятся на лечении в больницах.
Также появилась информация, что в Ростовской области рассматривается вопрос о частичной отмене ограничений.