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Жители Ростовской области могут вернуть деньги за сорвавшийся отпуск

10 апреля 2020, 13:51
Фото: pixabay.com
Российские туристы смогут вернуть деньги, которые потратили на несостоявшийся отпуск, сообщили в правительстве Ростовской области.

Речь идет о туристах, которые оплатили путевки, но не смогли ими воспользоваться. Это должно охватывать период с начала введения и запретов и до 1 июня 2020 года.

«Чтобы туроператоры вернули своим клиентам деньги, компании должны до 15 апреля обратиться в объединение туроператоров в сфере выездного туризма. Это позволит им воспользоваться средствами Фонда персональной ответственности ассоциации «Турпомощь», — говорится в публикации.

Напомним, что ограничения ввели из-за пандемии коронавируса. В Ростовской области зарегистрировано 29 случаев заболевания, все пациенты находятся на лечении в больницах.

Также появилась информация, что в Ростовской области рассматривается вопрос о частичной отмене ограничений.

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