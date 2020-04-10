Жителям Ростова рассказали, как получить услуги Центра занятости

Это можно сделать через личный кабинет портала службы занятости. Если нет логина и пароля, то войти можно через учетную запись на сайте государственных услуг.
Отмечается, что по всем вопросам можно обращаться по телефонам отделов центра занятости населения. Жителям Первомайского и Пролетарского районов следует звонить по номеру 8 (863) 2-51-29-00, Ворошиловского — 8 (863) 2-33-49-72, Советского — 8 (863) 2-66-47-37.
В Кировском и Ленинском районах следует обращаться по номеру 8 (863) 2-62-30-69, Октябрьском — 8 (863) 2-45-28-60, Железнодорожном — 8 (863) 2-44-22-92. Работают отделы в будни с 09.00 мск до 18.00.
Добавим, что ограничения введены из-за ситуации с коронавирусом. В данный момент в области зарегистрировано 29 случаев заболевания.