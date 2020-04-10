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Жителям Ростова рассказали, как получить услуги Центра занятости

10 апреля 2020, 14:47
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону из-за ситуации с коронавирусом получить услуги Центра занятости населения можно в электронном виде, сообщили в городской администрации.

Это можно сделать через личный кабинет портала службы занятости. Если нет логина и пароля, то войти можно через учетную запись на сайте государственных услуг.

Отмечается, что по всем вопросам можно обращаться по телефонам отделов центра занятости населения. Жителям Первомайского и Пролетарского районов следует звонить по номеру 8 (863) 2-51-29-00, Ворошиловского — 8 (863) 2-33-49-72, Советского — 8 (863) 2-66-47-37.

В Кировском и Ленинском районах следует обращаться по номеру 8 (863) 2-62-30-69, Октябрьском — 8 (863) 2-45-28-60, Железнодорожном — 8 (863) 2-44-22-92. Работают отделы в будни с 09.00 мск до 18.00.

Добавим, что ограничения введены из-за ситуации с коронавирусом. В данный момент в области зарегистрировано 29 случаев заболевания.

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