Банк «Центр-инвест» готов оказать поддержку предпринимателям Юга России

«Мы проанализировали все существующие программы и меры поддержки малого бизнеса и предлагаем «ОПОРЕ России» внести предложение на федеральном уровне о разработке программы поддержки МСБ по ставке не более 5% сроком на 3 года с возможностью отсрочки погашения кредита до 6 месяцев, - заявила Мария Христолюбова. - Данная программа позволила бы малому бизнесу после периода самоизоляции набрать необходимые обороты и в прямом смысле "встать с колен". Аналогичная программа сейчас уже существует, но только для сельхозпроизводителей, и за время своего существования доказала эффективность и востребованность среди предпринимателей в сельских районах».