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Банк «Центр-инвест» готов оказать поддержку предпринимателям Юга России

11 апреля 2020, 09:19
Фото: https://pixabay.com
В рамках видеоконференции, организованной ростовским региональным отделением «ОПОРЫ России», банк «Центр-инвест» рассказал об антикризисных мерах поддержки малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей, а также выступил с инициативой создания программ для трансформации экономики.

В формате видеосвязи 250 участников конференции из числа предпринимательского сообщества, бизнес-объединений, представителей банков и Министерства экономического развития Ростовской области обсудили актуальные вопросы, которые сейчас стоят на повестке дня для всех предпринимателей в связи с пандемией и развитием кризисных явлений в мировой экономике.

Мария Христолюбова, заместитель начальника Управления по работе с МСБ банка «Центр-инвест», рассказала об оперативных мерах, которые предпринял банк в отношении своих клиентов, о переходе на дистанционный формат работы с предпринимателями при сохранении максимальной функциональности и скорости обработки заявок и принятия решений.

Представитель банка отметила, что для комплексной поддержки бизнеса нужно расширить список пострадавших отраслей и предоставить доступ к льготным госпрограммам всем банкам страны для финансирования своих клиентов в регионах и выступила с предложением к руководителям «ОПОРЫ России».

«Мы проанализировали все существующие программы и меры поддержки малого бизнеса и предлагаем «ОПОРЕ России» внести предложение на федеральном уровне о разработке программы поддержки МСБ по ставке не более 5% сроком на 3 года с возможностью отсрочки погашения кредита до 6 месяцев, - заявила Мария Христолюбова. - Данная программа позволила бы малому бизнесу после периода самоизоляции набрать необходимые обороты и в прямом смысле "встать с колен". Аналогичная программа сейчас уже существует, но только для сельхозпроизводителей, и за время своего существования доказала эффективность и востребованность среди предпринимателей в сельских районах».

На данный момент банк «Центр-инвест» осуществляет кредитование на индивидуальной основе, в зависимости от ситуации и планов бизнеса заемщиков. Модель ESG-банкинга, в рамках которой работает банк, предполагает ответственное отношение и к собственному бизнесу, и к бизнесу клиента.

Часть клиентов столкнулась с негативным финансовыми последствиями, вызванными рядом известных ограничений, введенных в стране, поэтому основные усилия банка сейчас направлены на анализ сложившейся ситуации по этим категориям клиентов и адресную работу по минимизации негативных последствий для них.

Команда банка внимательно анализирует все поступающие заявления и обращения клиентов, решения Правительства РФ и Банка России, с тем, чтобы выработать оптимальные решения для возможности сохранения бизнеса наших клиентов, в том числе с использованием механизмов государственной поддержки.

Участники видеоконференции активно поддержали инициативу банка «Центр-инвест» и согласились с тем, что кредиты нужны не для зарплаты, а для трансформации бизнеса.

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