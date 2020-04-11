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Более 132 млн рублей потратят в Ростовской области на доплату медикам

11 апреля 2020, 11:14
Фото: donland.ru
Из областного бюджета Ростовской области направят свыше 132 млн рублей на выплаты работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь в условиях пандемии, сообщило региональное правительство.

Деньги выделили по распоряжению губернатора области Василия Голубева, выплаты будут делать в течение трех месяцев. Региональная доплата врачам составит 10 тысяч рублей в месяц, медсестрам пять тысяч рублей.

Деньги дополнят выплаты, озвученные президентом России Владимиром Путиным.

«Врачи и фельдшеры поликлиник, ФАПов и амбулаторий сейчас несут основную нагрузку по медицинскому наблюдению за самоизолированными гражданами. Мы все должны понимать: медики реально сегодня на передовой», — прокомментировал решение Василий Голубев.

По состоянию на 11 апреля в Ростовской области подтвердили 41 случай коронавируса, четверых пациентов удалось вылечить, трое находятся на ИВЛ, состояние еще двоих оценивают как средней тяжести.

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