Более 132 млн рублей потратят в Ростовской области на доплату медикам

«Врачи и фельдшеры поликлиник, ФАПов и амбулаторий сейчас несут основную нагрузку по медицинскому наблюдению за самоизолированными гражданами. Мы все должны понимать: медики реально сегодня на передовой», — прокомментировал решение Василий Голубев.