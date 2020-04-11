Более 132 млн рублей потратят в Ростовской области на доплату медикам

Деньги выделили по распоряжению губернатора области Василия Голубева, выплаты будут делать в течение трех месяцев. Региональная доплата врачам составит 10 тысяч рублей в месяц, медсестрам пять тысяч рублей.
Деньги дополнят выплаты, озвученные президентом России Владимиром Путиным.
«Врачи и фельдшеры поликлиник, ФАПов и амбулаторий сейчас несут основную нагрузку по медицинскому наблюдению за самоизолированными гражданами. Мы все должны понимать: медики реально сегодня на передовой», — прокомментировал решение Василий Голубев.
По состоянию на 11 апреля в Ростовской области подтвердили 41 случай коронавируса, четверых пациентов удалось вылечить, трое находятся на ИВЛ, состояние еще двоих оценивают как средней тяжести.