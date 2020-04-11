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Эксперт объяснил, почему мэр Ростова устроил зачистку команды экс-главы города

11 апреля 2020, 13:30
Фото: rostov-gorod.ru
Реабилитацией городской власти назвал действия мэра Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко политолог Антон Чаблин.

Чаблин выступил в качестве эксперта при составлении национального рейтинга мэров за январь-март 2020 года и дал оценку действиям Логвиненко, который занял 21-е место и вошел в первую группу списка.

Логвиненко реформирует свою команду, он уже сменил заместителя, отвечающего за ЖКХ, со скандалом лишилась поста начальник управления по связям с общественностью в администрации. По мнению политолога, в ближайшее время Логвиненко полностью зачистит старую команду Кушнарева.

При этом эксперт отмечает, что Логвиненко вынужден реабилитировать городскую власть из-за ряда скандалов, произошедших в администрации до его назначения на пост, на который его назначили в октябре 2019 года.

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