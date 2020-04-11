Люди с автоматами появились на внутригородских постах в Ростове

Человека в черной экипировке и с боевым оружием сфотографировали на одном из постов контроля внутри города.
«Когда в мирное время видишь этих людей не в пабликах соцсетей, а на улицах родного города воочию — ощущение словно наступила война», — написала одна из ростовчанок.
«Это силовая структура, там есть разные порядки на соответствующие режимы готовности. Если положено по тревоге экипироваться, значит экипируются, вот и все», — успокоил другой пользователь.
Напомним, посты для контроля соблюдения режима самоизоляции появились во всех районах Ростова. Кроме того, 11 апреля усилили контроль на въездах в город, сотрудники ГИБДД проверяют все автомобили и рекомендуют вернуться водителям домой, если отсутствуют основания для поездки.