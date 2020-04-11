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Люди с автоматами появились на внутригородских постах в Ростове

11 апреля 2020, 11:32
Фото: vk.com/etorostovnadonu
В Ростове-на-Дону на внутригородских постах контроля появились люди с автоматами, сообщили очевидцы в соцсети.

Человека в черной экипировке и с боевым оружием сфотографировали на одном из постов контроля внутри города.

«Когда в мирное время видишь этих людей не в пабликах соцсетей, а на улицах родного города воочию — ощущение словно наступила война», — написала одна из ростовчанок.

«Это силовая структура, там есть разные порядки на соответствующие режимы готовности. Если положено по тревоге экипироваться, значит экипируются, вот и все», — успокоил другой пользователь.

Напомним, посты для контроля соблюдения режима самоизоляции появились во всех районах Ростова. Кроме того, 11 апреля усилили контроль на въездах в город, сотрудники ГИБДД проверяют все автомобили и рекомендуют вернуться водителям домой, если отсутствуют основания для поездки.

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