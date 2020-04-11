Люди с автоматами появились на внутригородских постах в Ростове

Напомним, посты для контроля соблюдения режима самоизоляции появились во всех районах Ростова. Кроме того, 11 апреля усилили контроль на въездах в город, сотрудники ГИБДД проверяют все автомобили и рекомендуют вернуться водителям домой, если отсутствуют основания для поездки.