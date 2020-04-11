Мэр Ростова попал в первую группу рейтинга глав городов

В рейтинге учитывалось мнение широкого круга экспертов различной профессиональной и социальной принадлежности, что позволило оценить эффективность деятельности мэров наиболее полно. Объектами рейтинга стали мэры 88 городов России, у мэра Ростова 21-е место, что является хорошим результатом, учитывая недолгий срок его нахождения на посту.