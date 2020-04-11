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Мэр Ростова попал в первую группу рейтинга глав городов

11 апреля 2020, 13:10
Фото: rostov-gorod.ru
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко занял 21-место в национальном рейтинге мэров за январь-март 2020 года.

В рейтинге учитывалось мнение широкого круга экспертов различной профессиональной и социальной принадлежности, что позволило оценить эффективность деятельности мэров наиболее полно. Объектами рейтинга стали мэры 88 городов России, у мэра Ростова 21-е место, что является хорошим результатом, учитывая недолгий срок его нахождения на посту.

Первое место у мэра Москвы Сергея Собянина, на втором и третьем мэр Казани Ильсур Метшин и глава Тюмени Руслан Кухарук.

Алексея Логвиненко назначили на пост главы администрации Ростова-на-Дону 23 октября 2019 года решением Ростовской-на-Дону городской Думы по итогам проведенного конкурса. До этого назначения с 25 марта по 22 октября 2019 года Логвиненко занимал должность первого заместителя главы горадминистрации.

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