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Разносы и обещания главы Ростова назвали заявкой на имидж хозяйственника

11 апреля 2020, 13:44
Фото: rostov-gorod.ru
Заявкой на имидж хозяйственника назвал разносы подчиненным от мэра Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко политолог Антон Чаблин.

Чаблин выступил в качестве эксперта при составлении национального рейтинга мэров за январь–март 2020 года и дал оценку действиям Логвиненко, который вошел в первую группу списка.

Логвиненко заступил на пост мэра Ростова в октябре 2019 года и, по мнению эксперта, его действия направлены на повышение имиджа власти. Кроме того, он явно заявляет себя, как хозяйственника: устроил разносы по поводу санитарного состояния города, взял на контроль тему озеленения.

«Сейчас мэр вступил в активную фазу своей деятельности — она выражается в раздаче многочисленных обещаний. Обещает навести порядок с парковками в центре города, благоустроить набережную, принять новый план развития центральной части города, привлечь федеральные деньги на реконструкцию памятников и т. д.», — прокомментировал Чаблин.

По мнению политолога, Логвиненко продолжит щедро раздавать обещания гражданам, при этом полностью зачистит старую команду Кушнарева.

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