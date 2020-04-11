Разносы и обещания главы Ростова назвали заявкой на имидж хозяйственника

Чаблин выступил в качестве эксперта при составлении национального рейтинга мэров за январь–март 2020 года и дал оценку действиям Логвиненко, который вошел в первую группу списка.
Логвиненко заступил на пост мэра Ростова в октябре 2019 года и, по мнению эксперта, его действия направлены на повышение имиджа власти. Кроме того, он явно заявляет себя, как хозяйственника: устроил разносы по поводу санитарного состояния города, взял на контроль тему озеленения.
«Сейчас мэр вступил в активную фазу своей деятельности — она выражается в раздаче многочисленных обещаний. Обещает навести порядок с парковками в центре города, благоустроить набережную, принять новый план развития центральной части города, привлечь федеральные деньги на реконструкцию памятников и т. д.», — прокомментировал Чаблин.
По мнению политолога, Логвиненко продолжит щедро раздавать обещания гражданам, при этом полностью зачистит старую команду Кушнарева.