Разносы и обещания главы Ростова назвали заявкой на имидж хозяйственника

Логвиненко заступил на пост мэра Ростова в октябре 2019 года и, по мнению эксперта, его действия направлены на повышение имиджа власти. Кроме того, он явно заявляет себя, как хозяйственника: устроил разносы по поводу санитарного состояния города, взял на контроль тему озеленения.