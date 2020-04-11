В карантине в терапевтическом отделении горбольницы в Ростове находится 64 человека

Под карантин помещены и сотрудники отделения, и пациенты отделения. У всех взяты анализы на коронавирусную инфекцию. Результаты тестов ожидаются в понедельник, 13 апреля.
Сама больница не закрыта, принимает пациентов с внебольничной пневмонией с размещением в отдельно стоящем хирургическом корпусе.
Напомним, что МБУЗ «Городская больница № 6 г. Ростова-на-Дону» была определена приказом управления здравоохранения для госпитализации пациентов с диагнозом внебольничная пневмония. Так, 2 апреля в лечебное учреждение поступила пациентка с диагнозом «внебольничная пневмония». В этот же день у нее был взят анализ на новую коронавирусную инфекцию и 5 апреля был получен положительный результат. Незамедлительно пациентку перевели в инфекционное отделение МБУЗ «Городская больница № 1 имени Семашко». Ее повторный анализ на коронавирус оказался отрицательным. В настоящее время пациентку уже выписали в удовлетворительном состоянии, она находится дома на самоизоляции под наблюдением врачей, третий анализ на COVID-19 у нее возьмут 14 апреля.
Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко поручил проверить Городскую больницу № 6 из-за обращений пациентов на несоблюдение санитарно-эпидемиологического режима и качество оказания медицинской помощи. «По результатам проверки будут приняты меры административного воздействия к должностным лицам», — добавили в администрации города.
По данным на 11 апреля в Ростовской области подтвердили 41 случай коронавируса, четверых пациентов удалось вылечить, трое находятся на ИВЛ, состояние еще двоих оценивают как средней тяжести.