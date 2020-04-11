В Ростовской области депутаты одобрили предложения губернатора по поддержке населения

На данный момент МРОТ в регионе равняется 10039 рублей, сообщает donland.ru. Благодаря инициативе Голубева сумма прожиточного минимума составит 15058 рублей. В семьях, где есть ребёнок, этот показатель будет рассчитан исходя из суммы прожиточного минимума, установленного на детей, который составляет 10402 рубля. Принятые изменения позволят существенно увеличить число тех граждан, кто может рассчитывать на адресную помощь в рамках регионального социального пакета.