В Ростовской области депутаты одобрили предложения губернатора по поддержке населения

Соответствующее предложение было озвучено 9 апреля в ходе заседания Законодательного собрания Ростовской области.
«Чтобы адресной помощью могло воспользоваться большее число людей, мы увеличили размер прожиточного минимума для расчета среднедушевого дохода семьи. Также изменения коснутся и семей с детьми. Соцслужбы будут исходить из размера величины прожиточного минимума для детей, который выше прожиточного минимума на душу населения», – сообщил губернатор.
На данный момент МРОТ в регионе равняется 10039 рублей, сообщает donland.ru. Благодаря инициативе Голубева сумма прожиточного минимума составит 15058 рублей. В семьях, где есть ребёнок, этот показатель будет рассчитан исходя из суммы прожиточного минимума, установленного на детей, который составляет 10402 рубля. Принятые изменения позволят существенно увеличить число тех граждан, кто может рассчитывать на адресную помощь в рамках регионального социального пакета.
Организованы сопровождения для людей старшего поколения, находящихся в группе риска по коронавирусу. Для обеспечения их поддержки будут привлечены волонтеры, которые доставят на дом продукты, а также необходимые лекарства. Кроме того, до 5 000 рублей повышены ежемесячные выплаты организаторам приемных семей для пожилых инвалидов. Ранее эта сумма составляла 1 117 рублей.
Депутатами также был одобрен пакет мер по поддержке семей с детьми 3-7 лет. К действующему пособию теперь добавляется ежемесячная выплата в размере 5,5 тысяч рублей в месяц.
Были поддержаны предложения губернатора Василия Голубева об автоматическом продлении льгот, компенсаций и соцвыплат на срок до 1 октября 2020 года и о восстановлении льгот и субсидий для населения, имеющего задолженность за услуги ЖКХ. Соответствующие выплаты будут начислены после 15 апреля.