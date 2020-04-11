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Власти Ростовской области рассказали о ситуации с коронавирусом

11 апреля 2020, 19:00
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области за сутки девять человек заразились коронавирусом, еще несколько местных жителей находятся под подозрением, сообщили в правительстве региона.

За последние сутки количество зарегистрированных случаев заболевания выросло до 38. Их зарегистрировали в Ростове, Азове и Азовской области.

Однако в региональную статистику не попали еще три случая, так как их подтвердили в Москве. Но сейчас заболевшие находятся в донском регионе, где и проходят лечение. Их положили в больницы Новошахтинска, Зернограда и Чертково.

Троих пациентов подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких, состояние большинства пациентов оценивается, как удовлетворительное. Еще двое находятся в состоянии средней тяжести.

Всего с момента распространения инфекции удалось вылечить четырех пациентов. В том числе выписали первую заболевшую в регионе, которая вернулась из Таиланда.

Кроме того, коронавирус заподозрили еще у 10 человек. В данный момент они ожидают результаты анализов.

Из-за этой ситуации глава региона Василий Голубев заявил, что в области пока не будут отменять введенные ограничения.

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