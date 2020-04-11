Власти Ростовской области рассказали о ситуации с коронавирусом

За последние сутки количество зарегистрированных случаев заболевания выросло до 38. Их зарегистрировали в Ростове, Азове и Азовской области.
Однако в региональную статистику не попали еще три случая, так как их подтвердили в Москве. Но сейчас заболевшие находятся в донском регионе, где и проходят лечение. Их положили в больницы Новошахтинска, Зернограда и Чертково.
Троих пациентов подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких, состояние большинства пациентов оценивается, как удовлетворительное. Еще двое находятся в состоянии средней тяжести.
Всего с момента распространения инфекции удалось вылечить четырех пациентов. В том числе выписали первую заболевшую в регионе, которая вернулась из Таиланда.
Кроме того, коронавирус заподозрили еще у 10 человек. В данный момент они ожидают результаты анализов.
Из-за этой ситуации глава региона Василий Голубев заявил, что в области пока не будут отменять введенные ограничения.