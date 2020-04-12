Сотрудники ГИБДД помогли ростовчанке успеть в роддом

Posted 12 апреля 2020, 17:45
Published 12 апреля 2020, 17:45
Modified 17 сентября 2022, 16:59
Updated 17 сентября 2022, 16:59
Сотрудники ГИБДД, осуществляющие патрулирование улиц Ростова, обратили внимание на автомобиль, который двигался с превышением скорости. Полицейские остановили машину для проверки.
Водитель пояснил стражам правопорядка, что его супруга вот-вот родит, и они не успевают добраться до роддома. Мужчина попросил полицейских сопроводить его автомобиль до больницы. Инспекторы помогли будущим родителям добраться до медучреждения вовремя.
Маленькая Вероника родилась спустя всего 40 минут. Вес девочки составил 3750 граммов, а рост 50 сантиметров. Родители малышки поблагодарили сотрудников ГИБДД за их грамотные действия в критической ситуации и внимание, оказанное их семье.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону реаниматологи-неонатологи выходили девочку, родившуюся на 13 недель раньше срока.