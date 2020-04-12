Сотрудники ГИБДД помогли ростовчанке успеть в роддом

Водитель пояснил стражам правопорядка, что его супруга вот-вот родит, и они не успевают добраться до роддома. Мужчина попросил полицейских сопроводить его автомобиль до больницы. Инспекторы помогли будущим родителям добраться до медучреждения вовремя.